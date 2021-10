Les poids lourds immatriculés à l'étranger ont été la cible d'une importante opération de contrôle, organisée jeudi 17 novembre 2016 sur l'aire des Haras de l'autoroute A28 Alençon/Rouen, entre Gacé (Orne) et Bernay (Eure).

Sur l'A28, @Prefet61 a participé à un contrôle de poids-lourds avec la DREAL et la @Gendarmerie.

— Préfet de l'Orne (@Prefet61) November 17, 2016

Par mesure de sécurité, la réglementation européenne qui s'applique au transport routier est très contraignante, d'où ces contrôles pour vérifier son application. Isabelle David, préfète de l'Orne:

Gacé. Opération de contrôle ciblée des camions étrangers sur l'autoroute A28 dans l'Orne

Vitesse, poids en charge, temps de conduite, qualification des chauffeurs routiers : tout a été passé au crible grâce à des enregistreurs électroniques, installés sur les camions. Aucun écart n'est toléré. Hélène Mach, chef de service adjoint du service transport, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement:

Gacé. Opération de contrôle ciblée des camions étrangers sur l'autoroute A28 dans l'Orne

Sans réelle surprise, de nombreuses infractions ont été relevées sur les temps de conduite, le surpoids des camions et même sur un convoi exceptionnel, qui n'avait pas le droit de circuler sur l'autoroute! La sanction est de 135€ pour un temps de conduite non respecté et 750€ pour une entreprise qui ne contrôlerait pas ses conducteurs.

Les chauffeurs étrangers doivent payer sur place par carte bancaire, avant de pouvoir poursuivre leur route.

