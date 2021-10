Rouen. Le premier CSI indoor de Normandie débute ce jeudi à Rouen

A partir du jeudi 17 novembre 2016, le Parc des Expositions de Rouen (Seine-Maritime) va accueillir le premier Concours de Saut d'Obstacles International Indoor de Normandie, organisé par EquiSeine.

De gros objectifs pour l'organisation

Avec cette 17e édition du CSI 3 étoiles qui se déroulera en indoor pour la 1ere fois en Normandie, les organisateurs d'EquiSeine veulent monter en gamme pour atteindre un concours quatre étoiles en 2017.

Au programme de cette année, pas moins de 150 cavaliers internationaux et 300 chevaux seront présents sur les 19 épreuves. Parmi les épreuves, le samedi 19 novembre 2016, une épreuve handisport aura lieu puis la spectaculaire épreuve de puissance dans laquelle les cavaliers tenteront de battre le record de 2,23m de hauteur. Le dimanche 20 novembre 2016, trois épreuves prestigieuses allant de 1,40m à 1,50m sont au programme.

Des animations pour tous

Equiseine, c'est aussi un rendez-vous pour toutes la famille avec des animations autour de l'équitation: le spectacle équestre de François Pignon aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 au soir et le samedi 19 novembre 2016, également dans un soirée. Un concours de maréchalerie aura lieu le vendredi et samedi et des démonstrations tout le week-end. Et pour les plus jeunes, des baptêmes de poney seront organisés à coté des paddocks.

Pratique. Infos et billetterie ici.

