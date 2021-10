Un « Lasso » pour équiper les voitures de police lors de courses-poursuites

C’est très sérieux. Les véhicules de police aux états-unis seront-ils bientôt équipés de ce type d’équipement ? C'est dans tout les cas envisagé.



Un « lasso » équipe le pare-choc d'une voiture de police pour attraper un véhicule pendant une course-poursuite. La voiture de police s’approche du fuyard, déploie un système de cordes s'apparentant plutôt à une épuisette. Une fois à hauteur de roue, les cordes s’enroulent autour de la roue, la bloquant, et l’empêchant de progresser plus loin.



Le fuyard devient alors plus facile a appréhender.