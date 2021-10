Rouen. Le Département de Seine-Maritime appelle au secours pour boucler son budget 2017

Le budget 2017 n'est pas encore voté au Département de Seine-Maritime mais son président, Pascal Martin, annonce d'ors et déjà qu'il faudra " gratter des économies là où ça sera possible". Alors que l'institution boucle ses prévisions pour l'année à venir, le président du Département déclare ce mardi 8 novembre 2016 que si "l''exercice 2016 avait été compliqué, celui de 2017 le sera encore plus".

Appel au fonds d'urgence aux départements

Pour renflouer les caisses, la Seine-Maritime sollicite le fonds d'urgence pour les départements, mis en place par l'État. "J'ai rencontré en octobre Estelle Grelier, (secrétaire d'État en charge des collectivités territoriales originaire de Normandie) pour lui faire passer le message : objectivement, la Seine-Maritime est à la rue, l'exercice est impossible", assure Pascal Martin.

L'an passé, il avait déjà tenté de décrocher sa part des 200 millions d'euros que l'État débloque pour voler au secours des départements en difficulté, mais la demande avait été rejetée.

19 millions d'euros en moins

Coincés entre les transferts de compétences lié à la nouvelle organisation territoriale (loi NOTRe) et la baisse des dotations, de nombreux départements se déclarent au bord de l'asphyxie. "La dotation de l'État baisse cette année de presque 19 millions d'euros, précise Pascal Martin. En quatre ans, nous avons perdu 63 millions de dotation."

Pour autant, le président du Département assure que "c'était dans nos engagements de campagne, je n'augmenterai pas la pression fiscale sur les ménages, assure Pascal Martin. Je ne veux pas non plus encore creuser le budget".

A LIRE AUSSI.

Déjà plus de 2 millions d'euros de fraude au RSA en Seine-Maritime en 2016

Le Département de la Manche en déficit en 2017 ?

500 000€ de moins pour les collèges du Calvados en 2017