Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 12 et 13 novembre

MANCHE

Jusqu'à samedi c'est la 7ème édition du festival Les Rendez-vous Soniques à Saint-Lô. Au programme ce samedi : le concert Saint Love chez Art Plume dès 16h, Piers Facinni et Lola Marsh au théâtre Roger Ferdinand à 17h puis Hyphen Hyphen, Grand Blanc ou encore Alice on The Roof dès 20h salle Beaufils. Les infos sur lesrendezvoussoniques.com.

Les sapeurs-pompiers de la Manche vous accueillent dans tous les centres de secours du département ce samedi entre 9h et 12h pour vous initier aux comportements qui sauvent. Retrouvez également la Croix rouge française, la Protection civile de la Manche et les sapeurs-pompiers entre 14h et 17h à Leclerc Agneaux, Carrefour Avranches, Leclerc Granville, Auchan La Glacerie et au centre commercial Les Eléis Cherbourg. C'est gratuit et sans inscription. Pour plus d’information, consulter les pages Facebook SDIS 50 ou UDSP50 ou encore le sdis50.fr.

Samedi et dimanche c'est le salon forme et bien-être à Saint-Hilaire Petitville. Au programme ! reflexologie, Energie bol Tibetain, Reiki, coaching sportif, conseil en image, démonstration de Qi-Gong, feng-shui ou encore naturopathie. 30 exposants seront présents avec animation maquillage pour les enfants, cadeaux à gagner tout le week-end. Rendez-vous tout le week end de 11h à 18h à la salle des fêtes pour profiter de la 2nde édition de ce salon.

Samedi, assistez au concert de sortie du nouvel Album d'A Fond'cale avec de nombreux invités qui ont participé à l'enregistrement de cet opus. C'est à l'espace culturel des Pieux avec La Margot en première partie. Billetterie à la Médiathèque des Pieux ou résa au 02.33.10.11.20.

Jusqu'à dimanche c'est le Championnat de France Para-Equestre au Pôle Hippique de Saint Lô. C'est dans le cadre du Grand National, un événement de haut niveau en France. 4 cavaliers Paralympiques seront présents pendant ces 3 jours, profitez également d'une restauration sur place et d'une soirée samedi.

Jusqu'à dimanche emmenez vos enfants au grand cirque de St Petersbourg Place Jacques Demy à Cherbourg-en-Cotentin. Un voyage au pays des Steppes et des Toundras, avec une pléiade d'artistes qui font la tradition et la renommée du Cirque Russe à travers le monde. Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants. Billetterie à l'Office de Tourisme de Cherbourg.

Dimanche rendez-vous aux Grandes Halles de Saint Pierre Eglise de 10h à 18h pour le marché du terroir de l'artisanat. 50 producteurs et artisans locaux vous accueilleront tout au long de la journée. Des démonstrations culinaires sont assurées par Jean François Foucher, pâtissier-maître chocolatier.

Le marché du terroir et de l'artisanat se tient dimanche à la salle des fêtes de Sainte Marguerite D'Elle. C'est une 1 ère édition, l'entrée est gratuite pour les visiteurs de 9h à 18h. Idéal pour des achats de Noêl , de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fins d'années qui approchent. La restauration est prévue sur place. Renseignements au 02 31 21 90 95

CALVADOS

Vivez au rythme des courses ! Durant tout l'automne, découvrez les courses de trot de Cabourg en semi-nocturne, ce samedi 7 courses sont au programme à partir de 17h50 sur l'hippodrome. Comptez 3 euros l'entrée.

Jusqu'à dimanche, rendez-vous au Pôle International du Cheval à Deauville. Les poneys de compétition s'affrontent dans un circuit national qui est l'antichambre du « haut niveau ». Les parcours sont sélectifs, les poneys puissants, l'enjeu sportif est important. Un spectacle en indoor sur le Grand manège où la performance va primer.

Samedi, rendez-vous sur la place du Champ de Foire de Vire pour le traditionnel marché au foie gras de l'association des producteurs de foie gras Normands, l'occasion de prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année. C'est de 9h30 à 12h30.

Samedi, à partir de 10h à la salle des fêtes de Deauville, participez à des stages de photo argentique animés par Jacques Revon sur une journée, dans le cadre du Festival Planche Contact de Deauville. Du négatif au tirage, découverte et perfectionnement au développement argentique. Inscription obligatoire auprès de Deauville Tourisme au 02 31 14 40 00 ou sur le formulaire en ligne sur deauville.fr. Comptez 20 euros l'entrée.

Samedi La troupe acrobatique du Cirque National de Hong-Kong fait escale au Zénith de Caen dès 20h. C'est la plus importante en Chine. Les numéros sont aussi impressionnants les uns que les autres : équilibre, cerceau, acrobatie, jonglerie, contorsion ou encore pyramides humaines. Fondé en 1956, le cirque de Hong-Kong est aujourd'hui le plus grand centre formateur de l'acrobatie chinoise. C'est donc le meilleur de la performance acrobatique chinoise qui est présenté avec cette étape de tournée 2016. Les infos sur zénith-caen.fr

Dimanche, le Comité des Fêtes du Mesnil-Auzouf vous propose son deuxième marché du Terroir et de l'Artisanat avec animations et restauration sur place. Producteurs locaux, produits régionaux et artisanaux. Expo et vente de fruits et légumes, viandes et loisirs créatifs. Balades à dos de vache. Randonnées de 7 km à 10h et 14h. Déjeuner possible sur place : jambon grillé au feu de bois et frites.

Amateurs de jardin, et amoureux des plantations, vous êtes les bienvenus à la traditionnelle Foire aux arbres d'Orbec ce dimanche de 10h à 18h. Pépiniéristes et horticulteurs sauront donner conseils et astuces pour réussir vos plantations d'hiver. Quant aux promeneurs du dimanche, ils seront surpris du manteau végétal revêtu par la rue Grande de la ville.

Dans le cadre des Hivernales de Falaise, le Château Guillaume-Le-Conquérant propose un conte de Noël. Avec des totems de lecture, projections vidéos, décors et ambiances sonores vous plongent dans l'univers des récits médiévaux. Visites contées pour les scolaires et les familles à 15h le week-end et 15h et 16h30 pendant les vacances scolaires. C'est à partir de dimanche et jusqu'au 2 janvier.

ORNE

Ce samedi à Alençon, c'est la 4ème édition de Wiba, le championnat mondial de danse HIP HOP à l'Anova, retrouvez dès 19h15 les meilleurs danseurs mondiaux : France, USA, Russie, Portugal, Tawain, Maroc ou encore Brésil.

La 2ème manche de la Coupe de France de Cyclo-Cross se déroule à Bagnoles de l'Orne avec Tendance Ouest. Samedi c'est la reconnaissance du circuit, le début de la compétition est prévue dimanche dès 10h, retrouvez sur place entre 500 et 600 compétiteurs dans différentes catégories sur un circuit de 2km700, rapide, technique, physique dans le cadre exceptionnel du parc du château de Bagnoles de l'Orne. Ce dimanche, retrouvez Tendance Ouest en direct de Bagnoles de l'Orne.

Samedi et dimanche, rendez-vous à Bellême pour l'édition 2016 du salon du livre. Sur place, écrivains, libraires ainsi que diverses animations autour du livre. Sont également proposés, des jeux pour les enfants ainsi que des vitrines animées. C'est organisé par Bellême Boutique de 9h30 à 18h0 salle de Chennevières, plus d'infos sur belleme-boutique.fr.

Cock Robin est un groupe de musique pop-rock américain, fondé au début des années 80. Il compte comme chanteurs principaux Peter et Anna. Le groupe séparé en 90, s’est reformé en 2006 lors de la sortie de son quatrième album. Il est en concert ce samedi dès 21h au Casino de Bagnoles de l'Orne.

Le Comité des fêtes du Renouard organise une journée d'animation ce samedi. Il s'agit plus précisément d'un après-midi avec randonnée, d'une dégustation gratuite du cidre du village ainsi qu'un concours de tarte aux pommes avant une remise des prix à 20h suivi d'un pot au feu, le soir sur réservation.

Ce week end, l'écomusée "De la Pomme au Calvados" organise la 17e fête du Cidre sur le site du Grand Jardin au Sap. Fabrication de cidre à l'ancienne avec les pièces du musée dont le gadage et le pressoir du XVIIIe siècle. Distillation du cidre pour obtenir le Calvados, avec un alambic ambulant. Démonstration de ramassage de pommes à l'aide d'une machine ancienne. Marché aux produits du terroir et artisanat d'art. Exposition de peinture. Animations pour enfants ou encore des démonstrations de dressage de chiens. Le parking et l'entrées sont gratuits.

Dimanche c'est la fête des plantes à Berjou à l'Est de Condé-sur-Noireau. Conférences, sorties et balades, ateliers et démonstrations, marché avec plus de 30 exposants, restauration bar à soupe et à tisanes, cantine et aussi Espace zen sur place. Relaxation enfants et adultes, cara'conte, exposition Plantamaniak sur les usages des plantes. Venez avec vos bottes et votre lampe frontale. Journée à prix libre sauf sur le marché.