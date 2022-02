Nuit blanche... De 20 à 35 cm de neige sur l'Orne... et la pagaille sur l'ensemble du réseau routier

On n?avait pas vu autant de neige sur nos routes depuis bien des années.... de mémoire, Météo France évoquait même ce matin des records ..... de 10 à 34 cm, voire un peu plus...... 24 cm à Alençon.... 34 à Sées.... les conditions de circulation sont difficiles et délicates ce matin, voir impossibles, sur le réseau secondaire de la plaine d?Argentan et d?Alençon.



Les autorités recommandent d?éviter les déplacements.



Dès mercredi soir, des centaines de poids lourds se sont retrouvés piégés par la neige ..... sur la RN 12 de la Lacelle à Mortagne au Perche.... et sur la RD 938 entre Alençon et Sées.



Des automobilistes, des naufragés de la route, une cinquantaine, parfois avec des enfants, ont été évacués de leur véhicule pris par la neige, vers des centres de secours des pompiers à Sées, Rémalard, st-Denis sur Sarthon.... ou accueillis à la salle polyvalente d?Essay, ouverte pour l?occasion, ou dans un gite à Tourouvre.





Dans le nord Mayenne, certains maires avaient prévu l?ouverture de centre d?hébergement...... à Javron les Chapelles et Pré en Pail, une centaine de poids lourds sont bloqués depuis hier soir sur la RN 12... et on ne circule, ici que sur une seule voie.



La préfecture de l?Orne a pris hier soir, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7 tonnes 5 sur l?ensemble du réseau routier.... à l?exception des autoroutes A 28 et A 88.... Poids lourds interdits aussi, sur les routes du Calvados, de la Manche, de la Mayenne et de l Eure... ainsi sur l?A 84.



Des conditions climatiques qui ont aussi amené les préfectures de l?Orne, du Calvados, de la Mayenne, de la Sarthe et de l?Eure, à prendre des arrêtés d?interdictions des transports scolaires sur les routes de leur département.



Dans l?Orne, seuls les transports urbains dans les agglomérations d?Alençon, Flers, Argentan, Bagnoles de l'Orne, sont autorisés.... avec d?éventuels retards ou modifications de tracés en fonction des conditions de circulation.



La neige, et la vitesse, responsables d?un accident mortel hier matin, vers 10h20,

sur la RD 932 à st-Hilaire le Châtel, près de Mortagne au Perche.... Une collision frontale entre deux véhicules à fait deux morts, âgés de 19 et 21 ans, le conducteur et son passager.... et 1 blessé léger.... le véhicule dans lequel ces deux jeunes ont trouvé la mort, était immatriculé dans le finistère.... l?un d?eux était orginaire de l?Aigle ....... Une enquête a été ouverte !

