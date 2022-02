Le temps restera gris aujourd'hui, sans chute de neige. T° négatives ... - 3° pour les minimales... - 2 / 0° pour les maximales

Les T° restent négatives en ce lundi matin... Météo France relevait tout à 7h, - 3.3 à Flers.... ? 3° à L?Aigle..... ? 2 et demi à Mortagne et Alençon.... ? 2° à Argentan.....La journée s'annonce monotone et tristounette. En effet, des nuages bas et gris couvrent le ciel dans une atmosphère brumeuse et froide. Cette situation n'évolue pas de la journée, la grisaille persistera jusqu?à ce soir.... Les températures restent négatives et ne dépassent pas 0 à -2 degrés. D'où le risque de chaussées glissantes persistant toute la journée, sur les routes restées ennneigées.....

