Neige et verglas : vos conditions de circualtion à 06h30 ce mercredi matin

Le mois du blanc n?est pas terminé..... avec de la neige encore ce matin, des hauteurs comprises entre 5 et 10 cm ....et des pluies verglaçantes tombées cette nuit, entre 3 et 4 heures ce matin.....prudence sur les routes, elles sont périlleuses.... la circulation est difficile sur l?ensemble du réseau routier ..... les services des routes de l?Orne, signalent une circulation difficile, voire impossible sur le réseau secondaire en campagne....



Dans l? Orne, 50 hommes, une vingtaine de saleuses, sont sur les routes depuis hier soir 17h.... avec un dernier stock de 500 / 600 tonnes de sel pour le traitement des axes prioritaires .....



Et compte tenu des risques liées à la neige et au verglas, pour la 6ème journée, les transports scolaires seront interdits dans l?Orne, comme les lignes régulières de voyageurs. Seront autorisés à circuler les transports urbains à Alençon, Flers, Argentan et Bagnoles de l?Orne.... Dans le calvados, pas de transports scolaires, les transports en commun seront autorisés dans les agglomérations de Caen, Vire, Lisieux, .....Pas de ramassages scolaires dans la Manche et dans l? Eure. les ramassages scolaires seront assurés partiellement en sathe et en mayenne...



La circulation des poids lourds est également interdite ce matin, sur la RN 12 dans l?Orne.... mais également sur les routes départementales, dans le Calvados, , la Manche, la Sarthe et l?Eure..... l?A 84 est fermée à tous les véhicules, dans le sens Caen / Rennes... Circulation délicate sur l? A 28 et l? A 88....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire