Selon une étude réalisée par l’organisation anti-harcèlement « Ditch the Label », en Grande-Bretagne. Ce sont plutôt les femmes qui utilisent des termes misogynes et péjoratifs pour attaquer intentionnellement les autres femmes.



52 % des tweets machistes et sexistes sont postés par des femmes et 48 % par des hommes. Ceux-là ont plutôt tendance à objectiver la femme. L'étude a porté sur 19 millions tweet anglais, entre août 2012 et juillet 2016.



Étonnant !?



Le langage misogyne en réalité a tendance à être banalisé. Cette étude a démontré que les actions "Anti-Sexisme" à mener à l'avenir seraient davantage ciblée vers les femmes.



