À l'heure où les circuits courts ont le vent en poupe, où le développement durable est de plus en plus pris en compte, l'État, le conseil départemental et la Chambre d'agriculture ont organisé, vendredi 21 octobre 2016, un colloque sur "Reconnecter la restauration collective ornaise au territoire", avec une soixantaine de producteurs et de gestionnaires, au lycée agricole de Sées (Orne).

Manger "local"

Le but, c'est faire que les cantines de nos écoles, collèges, lycées, mais aussi les hôpitaux et autres maisons de retraites, achètent une partie de la nourriture qu'ils servent, sur des "circuits courts", chez nos producteurs locaux.

D'énormes possibilités de développement

Des expériences sont certes déjà menées, mais la marge de progression est énorme, d'autant que, même si l'Orne est un département rural, avec plein de producteurs, il est en retard dans ce domaine, si on le compare à la moyenne nationale.

La mise en place de projets alimentaires territoriaux

L'objet de ce colloque était donc d'instaurer une réflexion en vue de la mise en place de projets alimentaires territoriaux qui répondraient à une attente des professionnels, comme ce maraîcher:

Sées. Orne: reconnecter la restauration collective au territoire Impossible de lire le son.

Les marges de développement sont énormes, même si les freins restent nombreux. Christian Duplessix, ancien Directeur des territoires du Calvados, chargé de dresser la synthèse de ce colloque:

Sées. Orne: reconnecter la restauration collective au territoire Impossible de lire le son.

LIRE AUSSI.

Près de Lisieux, le cycliste percuté par une voiture est décédé

Témoignage d'un policier en Normandie : " Les voyous nous le disent, ils n'ont plus peur de nous. "