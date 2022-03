Foot, ligue 2, Caen conforte sa place de leader en allant s'imposer 3 à 1 à Metz... Ce soir, coupe de la ligue : Le Mans reçoit Bordeaux...Tennis : poursuite de l'open de Bagnoles de l'Orne, 3 joueurs

Foot

-Ligue 2, en match en retard, Caen est allé s?imposé, 3 à 1 face à Metz hier soir... les bas normands, confortent encore un peu plus leur place de leader avec 6 points d?avance sur le second, Brest....



-8èmes de finale de la Coupe de La Ligue : Le Mans reçoit le tenant du titre : Bordeaux, ce soir à 20h45 à Léon Bollée : ce match avait été différé à cause de la neige.



-En Ligue du Maine, la 9e journée des championnats, prévue le 6 décembre et qui avait été reportée en raison du gel, sera disputée dimanche prochain,



Tennis, Open d?Australie...



Joe Wildfried Tsonga, s?est qualifé hier, pour les quarts de finales, en 5 sets, face à l?espagnol Nicolas Almagro.... le joueur sarthois affrontera au prochain tour, le serbe, Novak Djokovitch .....



Le tableau final du tournoi Open de tennis de Bagnoles de l?Orne, doté de 10.000 dollars, ......10 matchs sont à l?affiche, sur 2 cours, à partir de 10h ce matin.....Avec sur les cours en soirée : les 3 normands Olivier Patience, Jules Marie et Axel Michon.



L?Open de tennis de Bagnoles de l?orne, fait dans le développement durable ? c?est « l?opération balles jaunes » : tous ceux qui viendront assister au tournoi en rapportant au moins 2 balles de tennis usagées, se verront offrir un billet de tombola, dont le tirage aura lieu dimanche lors de la finale : il y a à gagner des raquettes, et des invitations à Roland Garros.

Les balles sont recyclées pour fabriquer des sols plastifiés pour les salles de sport



Basket/ Eurocup, ce soir, Le Mans reçoit Berlin.



Tennis de table : Pro B

Demain soir à la salle Pelchat : Argentan reçoit St Maur.



Argentan dont l?équipe C qui évolue en « Nationale 2 » a réalisé un exploit ce week-end en battant Joué les Tours : 11 à 9 ? « avec 8 perfs sur les 11 points », selon le coach argentanais Laurent Launé.

