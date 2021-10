Paris (AFP). Affaire Morandini: grève reconduite à iTELE à 81% des voix

Ils ont voté à 81% pour la reconduction de la grève entamée lundi (110 votes pour, 4 contre et 21 abstentions), a indiqué à l'AFP la Société des Journalistes (SDJ) de la chaîne. Lundi, ils avaient voté pour la grève à 85% des voix.

La rédaction est en conflit ouvert avec la direction depuis la confirmation le 7 octobre de l'arrivée de l'animateur, mis en examen dans le cadre de castings douteux pour la production d'une websérie érotique.

Malgré le mouvement de grève, la première de "Morandini Live", émission consacrée aux médias, a bien eu lieu lundi soir, tournée sur un plateau d'iTELE avec des cadres techniques non grévistes et des pigistes.

Evoquant une direction "dans le non dialogue", les journalistes grévistes demandent la suspension à l'antenne de Jean-Marc Morandini, ainsi que plus de moyens, la présentation du projet éditorial et la nomination d'un directeur adjoint à la chaîne.