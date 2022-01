Dans le cadre de l'hommage rendu à Septime Le Pippre par les Troupes de "Marine", le 4 septembre, Jean-Marc Le Marois présentait, sous une tente installée devant l'église, une exposition consacrée à ce Normand d'adoption.

Les Archives du Calvados lui ont confié de nombreux éléments provenant de l'exposition consacrée à Courseulles en 2006, concernant ce peintre et dessinateur du 19e siècle, mort en héros dans les derniers jours de la guerre de 1870. Il est enterré à Villiers-le-Sec où il a passé la plus grande partie de son existence. La commune aurait aimé organiser cette exposition, mais elle ne dispose pas de salle permettant d'accueillir ses nombreux dessins et gravures. Jean-Marc Le Marois, avait alors proposé aux élus de réaliser le circuit qui orne le Village, présentant les multiples facettes du talent de cet artiste dans le cadre naturel de son existence, brutalement interrompue par la guerre de 1870. Il est décédé en janvier 1871, à l'âge de 38 ans.