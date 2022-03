Ecoutez le premier extrait du projet Jazz loves Disney

Jazz loves Disney peut être une très bonne idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année! C'est la réunion sur un même album des grandes voix du jazz comme Stacey Kent, Gregory Porter, Jamie Cullum, Hugh Coltman etc. qui reprennent les chansons des films Disney.

Le premier extrait vient des aristochats, la version originale de "Tout le monde veut devenir un cat" : Everybody wants to be a cat. C'est Jamie Cullum qui signe cette reprise:

L'album sera disponble à partir du 18 novembre 2016 en CD (prix conseillé de 16.49€) et du 9 décembre 2016 en vinyle. (26.99€)