Caen. Caen : les syndicats ne veulent pas de fermeture de bureaux de poste

Nombreux sont les habitants du quartier à s'être arrêtés ce samedi 8 octobre devant le bureau de poste Reine Mathilde, où une pétition contre la fermeture de 3 bureaux de poste à Caen (Calvados) circulait parmi les riverains. "Je vis dans le quartier et j'ai l'habitude de venir à pied dans ce bureau, à la fois pour utiliser le distributeur mais aussi pour envoyer mes courriers recommandés. Si ce bureau ferme, et vu mon âge, je serais obligée de me faire emmener dans un autre bureau, voire de ne plus y aller du tout", réagit une riveraine.

"Notre objectif est d'alerter les pouvoirs publics"

Avec environ 4 000 fermetures prévues au niveau national, La Poste prévoit un redéploiement de ses effectifs caennais, pour qui aucune suppression de poste n'est prévue pour l'instant. "Il y a beaucoup de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite dans le quartier, et ce seront celles qui vont être le plus touchées", déplore François Marsault, de Sud-PTT. "L'objectif ici est d'alerter les pouvoirs publics, notamment la Mairie de Caen qui peut avoir une réelle influence sur ces fermetures", indique Gilles Deterville, Conseiller Départemental de Caen.

