Dans l'Eure, il s'acharne sur sa compagne en rentrant du travail

La gendarmerie de Verneuil-sur-Avre (Eure) reçoit une quinquagénaire samedi 17 septembre 2016. Elle porte des traces de coups au visage. La femme raconte ce qu'il s'est passé la veille à son domicile, à Piseux, à une trentaine de kilomètres de Dreux (Eure) : son conjoint rentre du travail et lui assène plusieurs coups de pied et un coup de poing au visage. Elle reçoit 30 jours d'ITT.

Interdiction d'entrer en contact

Les gendarmes l'interpellent et le placent en garde à vue. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel d'Evreux. En attendant, des mesures immédiates d'éloignement ont été prises pour que la victime et le suspect n'entrent plus en contact.

