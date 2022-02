Alep (Syrie) (AFP). A Alep, les enfants retrouvent le sourire mais ont le ventre vide

Le quartier rebelle de Boustane al-Qasr a retrouvé les rires et les cris des enfants, qui profitaient de cette accalmie pour chahuter, rompant avec un quotidien où ils sont cloîtrés chez eux pour échapper à la mort.

D'autres, un peu plus âgés, jouent au football sous un pont détruit, comme beaucoup d'immeubles dans le quartier de Chaar. Mais ce jour d'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, n'est pas synonyme, comme avant la guerre, de festin car les étals sont vides.

Pour la première fois depuis la dernière trêve en février, les avions n'ont pas lancé leurs bombes et les Alépins ont pu dormir d'un cœur léger mais les quartiers rebelles de l'ancienne capitale économique, comme les autres villes assiégées, ont attendu en vain la distribution de l'aide humanitaire escomptée en vertu de l'accord de trêve.

"L'arrêt des raids, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons l'entrée de la nourriture", affirme à l'AFP Abou Jamil, à Ansari, quartier de la partie rebelle d'Alep, deuxième ville du pays.

"La situation est mauvaise, car les marchés sont vides", assure cet homme de 55 ans.

- Déception -

Dévasté par la guerre, le secteur est de la métropole, assiégé, connaît des pénuries sans précédent.

Certes, ce principal front du conflit s'est calmé. Mardi, le correspondant de l'AFP sur place a constaté que les rues étaient beaucoup plus fréquentées que d'habitude.

Des habitants discutaient sur les trottoirs ou devant leurs maisons et dans beaucoup de quartiers.

Mais beaucoup de souks étaient fermés, faute de provision, et dans les rares restés ouverts, des passants tentaient de faire de maigres emplettes, avec des aubergines, les courgettes et quelques plantes potagères comme le persil et le pourpier.

La déception est palpable car aucune aide n'est arrivée bien que l'accord russo-américain prévoit l'entrée de l'aide dès lundi dans les villes assiégées ou difficiles d'accès, comme à Alep, où 250.000 personnes manquent de tout du côté rebelle.

"On a entendu dire à la télé qu'il y aurait des livraisons d'aide", indique Mohammad Hachicho, à Kallassé, autre quartier rebelle.

"Mais 20 heures après (l'entrée en vigueur de l'accord), on n'a rien reçu", dit, déçu, cet homme de 23 ans.

L'ONU a indiqué mardi qu'elle conditionnait le début des opérations humanitaires en Syrie à des garanties de sécurité pour ses convois.

D'après les Nations unies, les premières distributions prévues devraient concernées l'est d'Alep qui n'a pas reçu d'aide de l'organisation depuis juillet, lorsqu'un premier siège avait été imposé par le régime.

L'assistance doit être envoyée de Turquie, via la route Castello, au nord de la ville, où des militaires russes ont installé un point d'observation, sans que l'on sache si l'armée s'en est retirée comme le préconise l'accord.

- Semblant de normalité -

Dans la ville rebelle de Douma près de Damas, également assiégée, ce sont surtout les équipements médicaux qui font défaut.

"Nous espérons que nos dépôts se rempliront de médicaments", a indiqué Yasser al-Chami, directeur dans un hôpital de la ville.

Abou Hamza, qui tient le service de dialyse, dit attendre "l'entrée des équipements nécessaires (pour ces soins) car tout retard affecte l'état des patients".

"Il ne nous reste plus rien de la dernière aide", livrée à la mi-juin, dit-il.

Dans la partie gouvernementale d'Alep, les habitants sont juste ravis de revenir à un semblant de normalité, avec des enfants jouant au babyfoot.

"J'espère que ça va être du sérieux. J'espère ne plus entendre les cris des blessés dans l'hôpital", affirme à l'AFP Alaa Jomaa, qui a abandonné ses études d'économie pour devenir infirmier à cause de la guerre.

"Cela fendait le coeur d'entendre ces cris à chaque fois qu'on retirait les éclats de roquettes d'un corps. Aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas entendu ces cris".

Ahmad Abdel Moti, concierge de l'hôpital de 41 ans, est content de ne pas avoir entendu une sirène d'ambulance".

"Pour la première fois, je n'ai pas noté de noms de blessés ou de morts".