Eolien offshore en Normandie : Areva se retire, inquiétudes sur l'emploi au Havre

Inquiétude sur l'éolien offshore en Normandie. Selon une information de L'Usine Nouvelle publiée lundi 12 septembre 2016, et confirmée par le président de la Région Normandie Hervé Morin, Areva va revendre les parts de sa filiale Adwen, dédiée aux énergies renouvelables, à l'Espagnol Gamesa, son co-actionnaire, lui-même racheté par l'Allemand Siemens. Selon Le Figaro, la décision sera prise mercredi 14 septembre en conseil d'administration.

Quid des 750 emplois au Havre ?

Or, Areva s'était engagée, via Adwen, à la réalisation d'un parc éolien offshore au large du Tréport (Seine-Maritime), avec Engie et à la construction de deux usines, l'une de pales, l'autre de nacelles, au Havre, avec 750 emplois à la clé.

Rien ne dit aujourd'hui que Siemens reprendra à son compte les engagements pris par Areva. Sur le sujet des usines au Havre, le doute peut subsister : en effet, Siemens est en train de construire deux usines similaires en Allemagne et en Angleterre. L'Allemand aurait-il alors intérêt à maintenir la construction de deux usines en Seine-Maritime ?

Hervé Morin demande l'intervention de l'Etat

Le président de la Région Normandie Hervé Morin, qui a donc confirmé cette information, a alerté l'Etat pour qu'il garantisse l'avenir de l'éolien en mer en Normandie :

"J'exige aujourd'hui que l'Etat obtienne des garanties concrètes des industriels sur les engagements qu'Areva avait pris sur l'éolien offshore en Normandie, notamment en terme de création d'emploi et visant à créer en Normandie une nouvelle filière industrielle de niveau mondial. Le Normandie se mobilise depuis plusieurs années pour accueillir au mieux cette filière qui prend tout son sens dans une région qui est la première productrice d'électricité en Europe".

Et l'élu de souligner que la Normandie "n'a pas vocation à devenir le nouveau Belfort du gouvernement", en référence à l'annonce par Alstom de l'arrêt des activités ferroviaires du groupe dans cette ville à partir de 2018.

LIRE AUSSI.