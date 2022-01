Les espoirs de qualification envolés depuis la défaite en prolongation mardi 6 septembre 2016 sur l'Ile Lacroix face à l'équipe suisse de Davos (3-2), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) souhaitent terminer cette Champions Hockey League sur une note positive en accrochant cette équipe suédoise qui est quant à elle déjà qualifiée. "Cela sera encore plus difficile. J'ai trouvé les Suédois vraiment plus impressionnants, ça va encore plus vite que Davos, c'est encore mieux organisé, ça va être encore un match très très difficile mais il faudra le prendre comme une préparation pour le championnat", nous confiait le coach du RHE Fabrice Lhenry à l'issue du match contre Davos.

Un match pour l'honneur

Battus lors du match aller sur la glace suédoise (4-0) dimanche 21 août 2016, les joueurs de Fabrice Lhenry auront à coeur de bien terminer cette préparation avant le début de la Saxoprint Ligue Magnus mercredi 14 septembre 2016 avec la réception des Rapaces de Gap.

Les Suédois semblent encore plus fort que Davos, des Suisses qu'ils avaient battu 6-0 lors de cette même phase de poule. " On va tout donner encore une fois même si il n'y aura plus d'enjeu pour montrer aux Suédois qu'on peut rivaliser contre ces équipes là. On va montrer que le hockey français est un hockey de haut niveau. On jouera le match pour nous mais aussi pour la France. On leur montrera qu'il est difficile de venir gagner ici a Rouen", ajoute le capitaine Patrick Coulombe.

