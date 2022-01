La course cycliste Paris-Camembert arrivera à Livarot

La ligne d'arrivée de la course cycliste « Paris-Camembert » sera désormais à Livarot (Calvados). Le Comité d'Organisation de la course a décidé de quitter Vimoutiers (Orne) où l'arrivée était jugée depuis 1934, car la commune, pour des raisons budgétaires, a décidé de ne plus subventionner l'épreuve.