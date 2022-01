Rouen : une première chasse pour dresseurs de pokemons

Vous avez toujours rêvé de détourner vos yeux de votre Game Boy pour partir à la chasse aux Pokemons dans la vraie vie ? C'est désormais possible grâce à Pokemon GO. En un mois, le jeu pour smartphones débarqué des Etats-Unis a conquis la France. Et à Rouen (Seine-Maritime), l'association Pokemon en Seine organise pour la première fois une chasse à partir du jeu. Un chèque-cadeu de 50€ est en jeu pour les dresseurs de l'agglo.

2h30 pour capturer des Pokemons rares

La chasse est ouverte à tous, avec un droit d'entrée de deux euros. Chaque pokémon attrapé rapporte des points, le chasseur qui engrangera le maximum de points en 2h30 de jeu remportera un chèque cadeau de 50€. "Notre barème est fait de telle façon que n'importe quel niveau de dresseur peut remporter le premier lot", souligne Laura, la coordinatrice de l'événement. Le rendez-vous se fait square Verdrel : "Les joueurs n'ont pas de limite. Ils devront respecter les horaires de lancement et de fin du concours".

Les billets sont en prévente sur Internet, vous pouvez aussi vous les procurer le jour même, quelques minutes avant le début du concours. L'association rappelle les fondamentaux de l'exercice : se munir "de bonnes chaussures, de bouteilles d'eau et bien sûr de batterie externe, outil indispensable pour tout bon chasseur qui se respecte".

