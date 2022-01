Monaco (AFP). Ligue 1: déjà un de chute pour le Paris SG à Monaco

D'Edinson Cavani, auteur de la réduction du score (63) mais encore très maladroit, à David Luiz, emprunté et fautif sur un penalty, le PSG d'Unai Emery a souffert de la comparaison avec l'ASM fringante de Leonardo Jardim, qui rejoint Guingamp en tête.

Des buts de Joao Moutinho (19) et Fabinho (45+2 s.p.) ont sanctionné la première période apathique des Parisiens, avant un but contre son camp de Serge Aurier (80) sur un contre. La saison dernière, il avait fallu attendre la 28e journée et une défaite à Lyon (2-1) pour voir tomber le patron de la L1.

Monaco, seule autre équipe de L1 à avoir battu Paris l'an dernier (2-0 au Parc des Princes, 31e journée), essaie de maintenir un peu de suspense sur le championnat de France, que le PSG écrase depuis quatre saisons, chaque année avec plus de facilité.

L'équipe de la Principauté a gardé l'élan de sa qualification pour la Ligue des champions, décrochée mardi contre Villarreal (1-0, 2-1 à l'aller). Elle avait été balayée par le géant parisien l'an dernier à Louis II, à la fin du mois d'août (3-0), juste après avoir cédé en barrages de C1 contre Valence.

- Emery piégé par Jardim -

La saison de l'ASM commence sur le calque inverse de la précédente, et le club devrait pouvoir garder ses joyaux (Bernardo Silva, Fabinho) pour un projet sportif ambitieux, après avoir vendu pour près de 200 millions d'euros de joueurs l'été précédent.

Il est encore trop tôt pour tirer le signal d'alarme au PSG mais la vilaine première heure de jeu des hommes d'Unai Emery suscite quand même un peu d'inquiétude.

Le match a prolongé le malaise Edinson Cavani, qui a encore manqué beaucoup d'occasions avant et après avoir marqué enfin son premier but cette saison en Ligue 1, de la tête, sur un centre d'Aurier.

Paris a réduit le score juste après l'entrée de Thomas Meunier à la place de David Luiz, ce qui a décalé Aurier en défense centrale. Mais le Brésilien n'était vraiment pas dans un bon jour. Sa prise de judo sur Jemerson a offert un penalty à Fabinho, son douzième réussi sur douze, juste avant la pause.

Monaco avait ouvert le score d'une belle demi-volée de Joao Moutinho, du plat du pied, sur un centre de Djibril Sidibé, décalé par Andrea Raggi. Le marquage parisien a semblé un peu lâche sur le coup, aussi bien Layvin Kurzawa sur le centreur qu'Aurier sur le buteur.

Le PSG a aussi été piégé par le 3-5-2 de Leonardo Jardim, qui a transformé sa défense, passant à trois centraux pour contrer la puissance offensive parisienne. Privé de recours offensifs, Wagner Love, Kylian Mbappé et Falcao étant toujours indisponibles, l'entraîneur portugais a associé l'homme en forme, Bernardo Silva, avec Valère Germain en pointe.

Emery, privé avant le match de Javier Pastore (mollet), a fini par répondre, avec l'entrée du Belge Meunier et surtout un peu plus de "gnac". Monaco a risqué plusieurs fois l'égalisation, avant qu'un contre porté par Sidibé n'aboutisse au CSC d'Aurier.

A part la première titularisation de Marco Verratti depuis six mois, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour le technicien basque, qui a un beau casse-tête à résoudre pendant la trêve internationale.