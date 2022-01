Dijon (AFP). Ligue 1: une défaite, une blessure: sale après-midi pour Lyon

Jusqu'à cet instant là, tout allait bien... Alexandre Lacazette venait de redonner l'avantage à Lyon, à la suite d'un relais avec Nabil Fekir (2-1, 37). L'OL semblait se promener sur la pelouse sous une chaleur accablante. Mais Lacazette a été victime d'un coup sur le genou gauche de la part du défenseur Cédric Varrault (42).

Après avoir été examiné en bord de touche, l'encadrement du club rhodanien a choisi de remplacer par Mathieu Valbuena (45), au moins par précaution, son avant-centre.

Convoqué avec les Bleus pour l'Italie en amical le 1er septembre à Bari, et le Belarus en qualifications du Mondial-2018 le 6 septembre, Alexandre Lacazette passera des examens médicaux lundi pour connaître la gravité de sa blessure.

La sortie de Lacazette a marqué une rupture pour les Lyonnais. Car dans la foulée, l’OL a concédé l'égalisation dans le temps additionnel sur un but de Julio Tavares, reprenant un bon centre délivré de l'aile droite par Frédéric Sammaritano (2-2, 45+2).

Auparavant, l’OL avait laissé filer de multiples occasions de creuser l'écart en première période, trouvant juste le temps d'ouvrir la marque par Corentin Tolisso à la conclusion d'une action menée par Sergi Darder (1-0, 20).

Ce but sanctionnait une bonne animation offensive de Lyon au sein de laquelle Alexandre Lacazette avait de nouveau été très présent.

- Le calvaire de Lyon -

A l'image de la fin de première période, les 45 dernières minutes furent catastrophiques. En plus de la sortie de son attaquant-vedette, l'OL a déploré une nouvelle fois de trop nombreuses approximations dans la récupération du ballon et les hésitations de sa ligne défensive souvent dépassée.

Et la formation de Bruno Genesio, qui a encore souffert physiquement en seconde période et vécu un calvaire dans la seconde moitié du match, a logiquement concédé ses quatre premiers buts de la saison, face à un adversaire qui décroche son premier succès de la saison.

Sur le premier, Tavares avait transpercé la défense centrale poussant Nicolas Nkoulou a provoquer un penalty transformé par Sammaritano (1-1, 24).

Dijon a réussi à prendre l'avantage avec un but de Dylan Bahamboula à la réception d'un corner (73). En fin de partie, Pierre Lees-Melou portait le score à 4-2 d'un tir enroulé du droit (88).

Pour les Lyonnais la défaite est d'autant plus amère qu'il ont monopolisé le ballon (75% de possession). Et que circonstance aggravante, un autre attaquant, Nabil Fekir a été touché à un genou et pourrait subir une petite intervention chirurgicale en début de semaine, a indiqué le président Jean-Michel Aulas à la fin du match sur Canal plus. Vraiment une sale après-midi...

Résultats de la 3e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Marseille - Lorient 2 - 0

samedi

Dijon - Lyon 4 - 2

(20h00) Nice - Lille

Montpellier - Rennes

Nancy - Guingamp

Caen - Bastia

Metz - Angers

dimanche

(15h00) Bordeaux - Nantes

(17h00) Saint-Etienne - Toulouse

(20h45) Monaco - Paris SG