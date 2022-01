Chicago (AFP). Etats-Unis: un journal dit avoir trouvé la recette du poulet frit KFC

L'ingrédient clé des morceaux de poulet frits qui s'exportent dans le monde entier est... le poivre blanc, a affirmé le journal dont un reporter a rencontré le neveu d'Harland Sanders, célèbre fondateur de la chaîne dont la silhouette à lunettes figure sur les devantures et emballages.

C'est dans la commune où le colonel Sanders a vendu ses premiers poulets frits il y a plus de 75 ans, à Corbin dans le Kentucky (centre-est), que le journaliste a fait la connaissance de Joe Ledington.

Ce dernier lui a ouvert un album familial contenant une recette écrite à la main et affirmant: "ce sont les 11 herbes et épices qui sont censées être si secrètes". Lors d'un appel ultérieur au journal, le neveu s'est ravisé en disant qu'il n'était pas absolument certain de l'authenticité du document.

Le journal a pourtant fait l'expérience en cuisine et affirmé que le résultat était "quasiment impossible à différencier" des poulets frits achetés chez KFC.

KFC étant aussi populaire que Coca-Cola ou le Big Mac aux Etats-Unis, la nouvelle a attisé la curiosité de nombreux Américains et un autre quotidien, le Courier-Journal de Louisville où se trouve le siège social de KFC, a aussi testé la recette.

"Il y a trop de paprika", a tranché un journaliste. "Je me range du côté de KFC cette fois-ci", a-t-il poursuivi alors que la chaîne de fast-foods avait assuré que son secret reste bien gardé.

"De nombreuses personnes ont fait ce genre de revendications au fil des ans et aucune (recette) ne s'est avérée exacte, celle-ci ne l'est pas non plus", a écrit KFC dans un communiqué, affirmant que sa recette est conservée dans un coffre-fort.