Calvados : tentative de meurtre, meurtre, viols... Sept nouvelles affaires devant les Assises

Lundi 12 et mardi 13 septembre 2016, un homme de 28 ans doit comparaître pour tentative de meurtre. Le 1er janvier 2012, il avait lui-même appelé les forces de l'ordre pour signaler qu'il venait de frapper sa conjointe à la tête avec une casserole, à Bucéels, près de Tilly-sur-Seulles (Calvados). La jeune femme, qui était parvenue à semer son agresseur, avait été retrouvée près de l'église de village, une importante plaie au cuir chevelu. L'accusé encourt jusqu'à trente ans de réclusion criminelle.

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016, un homme de 46 ans est jugé en appel pour viols avec plusieurs circonstances aggravantes. En première instance, celui-ci avait écopé de sept ans d'emprisonnement devant les Assises de l'Orne. Il est accusé du viol de sa belle-fille, entre 2006 et 2011. C'est cette année-là que l'adolescente, âgée de 13 ans, avait porté plainte à la gendarmerie de Domfront (Orne).

Mineur, il viole son neveu

Vendredi 16 et lundi 19 septembre 2016, c'est la cour des mineurs qui devra statuer sur une affaire de viols. L'accusé, aujourd'hui âgé de 29 ans, est poursuivi pour le viol de son neveu à Bayeux (Calvados), entre 2003 et 2009. L'enfant avait dix ans lorsque les faits auraient commencé. L'accusé était alors lui-même mineur. Placé sous contrôle judiciaire, il encourt jusqu'à vingt ans de prison.

Mardi 20 et mercredi 21 septembre 2016, un homme âgé de 31 ans comparaîtra, en appel, pour viols. En première instance, devant les Assises de l'Orne, il avait été condamné à la peine de huit ans de prison. Il est soupçonné de l'agression d'une femme à Mortagne-au-Perche (Orne) en février 2011. C'est le service d'urgence de l'hôpital de cette commune, où la victime avait été admise, qui avait alerté la gendarmerie. L'accusé encourt jusqu'à quinze ans de prison.

A 25 ans, tué dans une rixe à Caen

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016, un homme de 63 ans doit lui répondre de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs. C'est une petite fille de 10 ans qui avait dénoncé des faits d'attouchements sexuels en avril 2011 à la gendarmerie de Courseulles-sur-Mer (Calvados). L'enquête avait permis de découvrir deux autres victimes présumées : le frère de cette dernière, alors âgé de 13 ans, et une autre jeune fille. Les faits auraient eu lieu entre 2006 et 2011. L'accusé encourt jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 septembre 2016, deux hommes sont poursuivis pour meurtre. À 34 et 39 ans, ils sont soupçonnés d'avoir tué un homme en mai 2014 à Caen (Calvados). La scène se serait déroulée dans un appartement où une bagarre avait plus tôt éclaté. Depuis les faits, l'un des accusés a été placé en détention. L'autre a été assigné à résidence avec un bracelet électronique. Les deux comparses encourent jusqu'à trente ans d'emprisonnement.

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016, un homme de 23 ans doit enfin comparaître pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits remontent au petit matin du 28 juin 2014. Il est 5 h 40 lorsque les forces de police sont appelées pour une rixe entre plusieurs individus devant une discothèque située dans le quartier du port de Caen (Calvados). Au sol, elles trouvent un homme de 25 ans, inconscient, présentant notamment une importante plaie à l'arrière du crâne. Transporté dans un état grave, celui-ci n'avait pas survécu à ses blessures. L'accusé pourrait écoper d'une peine allant jusqu'à quinze ans de prison.

