Lundi 22 août 2016 vers 19h15, un homme de 36 ans, habitant à Harfleur, provoque un accident de la circulation au Havre (Seine-Maritime) en étant ivre au volant. Aucun blessé n'est à déplorer. La police décide de le conduire à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers pour que des prélèvements sanguins soient effectués.

Contrôlé positif aux stupéfiants

Vers 21 heures, des policiers arrivent pour prendre la relève de leurs collègues et surveiller le suspect. Qui en profite pour s'en prendre à deux d'entre eux : il leur inflige des coups de poing et de pied et les menace. Les forces de l'ordre sont oblgiées de le maîtriser au sol. Il a 1,50 g d'alcool dans le sang et est contrôlé positif aux amphétamines et méthamphétamines. Il a été placé en garde à vue. Les deux policiers ont été légèrement blessés aux genoux.

