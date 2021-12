Près de Rouen : cambriolé pendant son déménagement, il retrouve le voleur grâce à la géolocalisation

La technologie fait parfois des miracles. Jeudi 18 août 2016, un jeune homme de 23 ans alerte la Brigade anti-criminalité. Alors qu'il déménageait de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) à Paris mardi 16 août 2016, son appartement situé dans la première ville a été cambriolé et son téléphone y a été dérobé.

Le trajet du voleur en direct

Mais l'objet volé possède un logiciel de géolocalisation. Résultat : la victime peut suivre en direct le trajet du voleur et sait où se trouve son téléphone. Il alerte donc la BAC et leur indique que son téléphone se trouve rue Poussin à Elbeuf (Seine-Maritime). La police se rend sur place : une seule personne se trouve dans la rue, une femme de 27 ans. La victime compose alors son numéro de téléphone : il sonne bien rue Poussin. La suspecte est interpellée. Une perquisition de son domicile situé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf est menée. Son concubin s'y trouve. Les deux sont interpellés et placés en garde à vue. Reste à déterminer lequel a commis le cambriolage.

