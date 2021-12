Patrice Garande (SM Caen) : "On est un club qui a des ambitions"

Quelle équipe pour jouer le premier match de la saison de Ligue 1 ? C'est la question que doit se poser Patrice Garande, l'entraîneur de Caen, avant le match qui oppose le Stade Malherbe à Lorient pour la première journée du championnat. Ivan Santini, la nouvelle recrue croate, sera-t-il titularisé en attaque dès aujourd'hui ? "C'est une possibilité" avoue Patrice Garande.

Bien démarrer la saison

C'est un match à enjeux pour le club normand, qui avait gagné son premier match lors des deux dernières saisons dans l'élite. Les deux rencontres contre Lorient s'étaient cependant soldées par deux défaites la saison précédente, dont une victoire lorientaise le 9 avril dernier par deux buts à un. Patrice Garande, l'entraineur du Stade Malherbe, délivre ses objectifs pour le club et son impression d'avant match :

Patrice Garande Impossible de lire le son.

"Entre 8 et 12"

Ronny Rodelin, attaquant en prêt à Caen la saison passée, et transféré de Lille cet été, attend cette nouvelle aventure avec le club normand : "on est tous impatients de retrouver goût à la compétition". Le Stade Malherbe de Caen ne cache plus ses ambitions ; après la rénovation du stade et des vestiaires cette année, le club veut évoluer et perdurer en Ligue 1. "La place du Stade Malherbe est entre 8 et 12" dans le classement, assure Patrice Garande.

La liste des 18 joueurs retenus par l'entraîneur pour le match de ce soir :

Gardiens : Rémy Vercoutre, Matthieu Dreyer

Défenseurs : Mouhamadou Dabo, Syam Ben Youssef, Alaeddine Yahia, Damien Da Silva, Emmanuel Imorou

Milieux : Ismaël Diomandé, Nicolas Seube, Julien Feret, Jonathan Delpalce, Steed Malbranque, Vincent Bessat

Attaquants : Ronny Rodelin, Hervé Bazile, Yann Karamoh, Pape Sane, Ivan Santini