Après l'incendie du bar "Le Cuba libre" qui a entrainé la mort de treize personnes samedi 6 août à Rouen (Seine-Maritime), le maire de la ville, Yvon Robert souhaite plus de vigilance de la part des professionnels de la nuit :

L'existence de locaux commerciaux aux conditions de sécurité insuffisantes n'est pas acceptable. Yvon Robert

Ainsi, les services municipaux réalisent, depuis lundi 8 août 2016, le "recensement précis des bars, restaurants et commerces ayant une cave exploitée et accueillant du public". Cela sera, par la suite, versé aux travaux de la sous-commission de sécurité pilotée par la Préfecture.

Rouen compte 103 bars de nuit, 150 restaurants et une dizaine de discothèques. En septembre, la commission de la vie nocturne réunira les exploitants des débits de boissons et des restaurants, les représentants de la vie étudiante et ceux de la Ville pour engager "une vasse réflexion sur l'amélioration des procédures de surveillance, de déclaration des travaux, d'ouverture et d'exploitation de ces établissments".