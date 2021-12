Vers 5 heures du matin, dimanche 7 août 2016, un couple se situe rue Orbe à Rouen (Siene-Maritime) où ils sont en quête de Pokemon via l'application Pokemon GO. Un jeune homme fait soudainement irruption à côté d'eux et se met à courir après la jeune femme qui se déplace à vélo.

Le voleur lui court après, elle chute au sol

Alors qu'il poursuit la jeune femme en vue de lui dérober le vélo, elle chute au sol en se cognant la tête. Le voleur agresse ensuite le compagnon de cette dernière avant de s'enfuir à vélo.

Le couple alerte immédiatement les policiers, précisant que l'homme a pris la direction de la place Saint-Hilaire.

Les policiers se rendent à l'endroit indiqué et retrouvent effectivement le jeune homme, qui se promène à pied. A la vue des fonctionnaires, le voleur se cache dans les buissons, refusant d'en sortir alors que les policiers l'interpellent. De force, ils parviennent à extraire le jeune homme qui se trouve en total état d'ivresse. Le vélo dérobé est retrouvé rue Saint-Hilaire et son voleur est conduit à l'hôtel de police.

