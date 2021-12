Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: 1re journée sans médaille pour les Bleus, en attendant Manaudou

Pour une première breloque, il faudra donc attendre au moins 24 heures. Avec pourquoi pas un nouvel exploit au relais 4x100 m des nageurs tricolores, derrière leur leader Florent Manaudou.

Problème: en face ce seront les Américains et le roi de l'Olympe Michael Phelps, du haut de ses 22 médailles, dont 18 en or. Le choc sera royal, à 23h52 locales (04h52 françaises lundi).

En attendant, samedi, la journée fut difficile côté bleu. Surtout chez les garçons.

- 'Une gifle' -

"On a pris une gifle": la phrase de Rudy Gobert, le pivot de l'équipe de France, résume bien l'humiliante défaite de la bande à Parker contre l'Australie (66-87) pour son entrée dans le tournoi de basket.

Les désillusions se sont en fait multipliées, avec surtout la grave blessure de Samir Aït Saïd, jambe gauche brisée à la réception d'un saut, lors des qualifications de gymnastique.

Avec lui, c'est la principale chance de titre qui s'est déjà envolée pour l'équipe de France masculine, aux anneaux, même si le Lyonnais Cyril Tommasone peut raisonnablement viser une médaille, après avoir fini 3e au cheval d'arçons.

- Chutes à Copacabana -

Si une médaille était attendue samedi, c'était notamment du côté du tatami, à Barra, avec Walide Khyar. Raté ! Pressenti pour enclencher la dynamique des judokas bleus, le champion d'Europe en titre a calé précocement, au 2e tour, comme Laëtitia Payet chez les dames (-48 kg).

Echec également pour les archers français, emmenés par Jean-Charles Valladont, lui aussi champion d'Europe. Victorieux de la Malaisie en huitième de finale, le trio tricolore, avec Pierre Plihon et Lucas Daniel, s'est ensuite incliné en quart contre l'invité surprise australien.

Et échec encore pour les cyclistes, avec pourtant Romain Bardet, deuxième du Tour de France 2016, comme chef de file d'un peloton tricolore qui débordait d'ambition.

Mais le parcours carioca en a voulu autrement, entre chutes à répétition -notamment pour le "requin de Messine" italien, Vincenzo Nibali, à quelques km à peine de l'arrivée-, et côtes assassines.

Au final, sur la plage de Copacabana, c'est le Belge Greg van Avermaet qui s'est imposé, devant ses deux derniers compagnons d'échappée. Julian Alaphilippe, lui, a dû se contenter d'un accessit, avec la pire des places, la 4e.

Quatrième, c'est également la place à laquelle a échoué Lauren Rembi, jeune épéiste de 24 ans. Qualifiée pour les demi-finales après sa victoire contre la Brésilienne Nathalie Moellhausen, une élève de la "guêpe" Laura Flessel, la double championne olympique guadeloupéenne, il lui suffisait d'une victoire supplémentaire pour monter sur le podium.

Patatras ! La Hongroise Emese Szasz s'est montrée trop expérimentée en demies, puis pour la médaille de bronze c'est la Chinoise Sun Yiwen qui l'a emporté.

- Avant Manaudou et Lacourt -

Pas de médaille donc, et surtout pas côté natation, en soirée, avec la 8e place de Jordan Pothain en finale du 400 m nage libre, et la 7e place des Françaises et de leur leader Charlotte Bonnet en finale du relais 4 x 100 m libre.

Mais les stars de la natation française sont attendues dimanche soir, avec Florent Manaudou donc, mais aussi Camille Lacourt sur 100 dos et Yannick Agnel sur 200 libre.

Sous le chaud soleil carioca, samedi, il y a bien eu de très belles "perfs". Mais côté féminin exclusivement.

Victoire des "Braqueuses" du basket, pourtant privées de leur meneuse de jeu Céline Dumerc, contre la Turquie (55-39) ; victoire des handballeuses contre les Pays-Bas, vice-championnes du monde en titre (18-14) ; et victoire des filles du rugby à VII, contre l'Espagne (24-7) d'abord, puis le Kenya (40-7).

Pour la petite histoire, c'est Camille Grassineau qui restera à jamais la première à avoir marqué un essai dans l'histoire du rugby à VII aux jeux Olympiques, où ce sport a été admis cette année.

Le seul petit couac féminin est venu des footballeuses, battues par les Etats-Unis (1-0) et qui joueront, mardi face à la Nouvelle-Zélande leur qualification pour les quarts de finale.

Quant à la première médaille d'or du jour, elle a couronné une Américaine de 19 ans, Virginia Thrasher, à la carabine à 10 m. Les Chinoises étaient favorites avec Yi Siling, la tenante du titre à Londres, et Du Li, la championne olympique d'Athènes. Mais elles ont dû se contenter du bronze et de l'argent, sur le pas de tir de Deodoro.

Au passage, c'est à Deodoro également qu'a eu lieu le premier incident de ces Jeux, avec une balle (perdue ?) qui a traversé la paroi en plastique de la salle de presse de l'équitation. Un rappel que Rio n'est pas qu'une carte postale, comme le montrent aussi les deux morts par balle dans des faits divers vendredi près du Maracana et du Boulevard olympique le jour de la cérémonie d'ouverture.