Monaco (AFP). Ligue des champions: Monaco au pied du mur lors du 3e tour préliminaire retour

Deux buts encaissés, un marqué: le bilan du match aller du 3e tour préliminaire n'est ni franchement mauvais, ni vraiment positif pour Monaco. Certes, ils ont inscrit, grâce au Tigre colombien Falcao, un précieux but à l'extérieur.

Mais les difficultés défensives entrevues lors des matches de préparation (15 buts encaissés en 7 rencontres) se sont confirmées en Turquie où le puissant attaquant Emmanuel Emenike en a profité pour marquer deux fois. Pour ne rien arranger, le gardien Morgan De Sanctis, sorti blessé dès la 13e minute du match, est absent un mois.

Le club de la Principauté devrait donc accélérer le retour à la compétition de son habituel titulaire au poste, Danijel Subasic, international croate et absent à l'aller en raison d'une blessure à l'aine

"On a travaillé cette semaine pour corriger les erreurs défensives et être beaucoup plus consistant. On va prendre nos responsabilités. On a 90 minutes pour nous qualifier", a d'ailleurs souligné l'entraîneur Leonardo Jardim en conférence de presse mardi soir.

Pour colmater les brèches défensives, alors que le "Blackenbauer" brésilien Jemerson ne semble pas encore donner toutes les garanties défensives, Jardim pourrait aussi faire appel à une recrue, l'international polonais Kamil Glik, afin de densifier sa charnière centrale.

Le Polonais, qui ne s'entraîne avec ses coéquipiers que depuis une semaine après trois semaines de vacances, a brillé lors de l'Euro-2016, mais ne manquera-t-il pas de rythme face à Fenerbahçe?

- Echéance cruciale -

L'échéance est en tout cas cruciale pour Monaco, qui a inscrit la participation à la phase de poules de Ligue des Champions dans ses objectifs sportifs, deux ans après une belle campagne 2014-15, achevée en quart de finale face au futur finaliste, la Juventus Turin.

"Il faudra rester concentré derrière et ne pas encaisser de but. C'est une finale", a prévenu l'ailier Nabil Dirar mardi soir. "On a l'obligation de gagner mais on ne pense pas de façon négative. Il nous faut juste un petit but", a-t-il expliqué.

L'an dernier, l'ASM avait été éliminée piteusement en barrages contre Valence, ce qui avait eu des conséquences sur l'exposition du club, racheté en décembre 2011 par l'homme d'affaires russe Dmitri Rybolovlev, mais aussi un manque à gagner financier. Sans oublier les conséquences sportives, puisque les joueurs de l'effectif ont eu moins de matches pour se mettre en valeur et en confiance.

Petit avantage pour les Monégasques au retour: cette fois, les Turcs ne pourront compter sur le bruyant soutien de leur public, puisque la Principauté de Monaco et la préfecture des Alpes-Maritimes ont interdit leur territoire aux supporters turcs.

Si Monaco franchit cet obstacle, il connaîtra vendredi le nom de son adversaire suivant, lors du tirage au sort des barrages de Ligue des champions organisé à 12h00 au siège de l'UEFA en Suisse. Ce pourrait être un cador, comme l'AS Rome, Porto ou Manchester City, que Monaco affronterait alors le 16 ou 17 août pour le match aller, le 23 ou 24 août pour le retour. A condition bien sûr de battre Fenerbahçe.