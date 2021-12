Bruxelles (AFP). UE: le Britannique Julian King futur commissaire à la Sécurité

La nomination de M. King, qui va remplacer en tant que représentant du Royaume-Uni au sein du collège des commissaires Jonathan Hill, celui-ci ayant choisi de renoncer à son portefeuille après le vote des Britanniques en faveur d'un Brexit, doit encore être approuvée par le Parlement européen et recevoir le feu vert de l'ensemble des Etats membres de l'UE.

"Le président Juncker a annoncé aujourd'hui son intention de confier le portefeuille de l'Union de la Sécurité à Sir Julian King, candidat commissaire du Royaume-Uni", actuellement ambassadeur britannique à Paris, est-il précisé dans un communiqué.

"Il s'agit d'un nouveau portefeuille qui complète des portefeuilles existants", est-il précisé dans le communiqué. Comme ce poste est spécialement créé, les responsabilités des autres commissaires resteront inchangées.

"Les attaques terroristes à répétition ont souligné l'importance et l'urgence de faire des progrès rapides vers une Union de la Sécurité opérationnelle et efficace", écrit M. Juncker dans sa lettre de mission à Sir Julian.

Ce dernier hérite ainsi d'un poste stratégique dans un domaine où son pays dispose d'un "opt-out" (option de retrait), c'est-à-dire d'une possibilité de ne pas appliquer les décisions européennes et de décider au cas par cas de sa participation aux politiques communes.

Le Royaume-Uni a ainsi par exemple annoncé son souhait d'appliquer la nouvelle directive sur le PNR européen, visant à détecter des suspects potentiels d'actes de terrorisme en partageant entre pays de l'UE des informations collectées par les transporteurs aériens sur leurs passagers. Londres ne participe pas en revanche à un autre instrument européen emblématique, l'espace de libre-circulation Schengen.

Spécialiste des questions de défense, Sir Julian, 51 ans, "appuiera la mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité adopté par la Commission européenne" en avril. Ce programme sur cinq ans vise à lutter contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité.

- 'Sécurité vitale' -

M. Juncker a informé la Première ministre britannique Theresa May de son choix lundi soir.

"Nous nous réjouissons de la décision", a réagi le 10 Downing Street, réaffirmant dans un communiqué que le Royaume-Uni "continuera à remplir (ses) droits et (ses) obligations en tant qu'Etat membre jusqu'à ce que nous quittions l'Union européenne".

"La sécurité est une question vitale pour l'ensemble des Etats membres. La coopération à travers l'UE peut contribuer à mieux tous nous protéger de l'éventail des menaces auxquelles nous sommes confrontés", souligne le communiqué britannique.

L'UE reste sous tension après la récente série d'attaques en France, en Belgique et en Allemagne revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI) qui ont fait des dizaines de morts.

M. King, qui a fait la plus grande partie de sa carrière en Europe, est depuis le 1er février 2016 ambassadeur du Royaume-Uni en France, selon le site internet du Foreign Office.

Il a également été directeur de cabinet des Britanniques Peter Mandelson (Commerce) et Catherine Ashton (diplomatie) à la Commission européenne en 2008-2009.

Le précédent commissaire britannique, Jonathan Hill, avait annoncé son départ après le vote en faveur du Brexit fin juin. Son portefeuille (Stabilité financière, Marchés financiers et Union des marchés de capitaux) a été repris par le commissaire letton Valdis Dombrovskis et le Français Pierre Moscovici.

Si sa nomination est confirmée, M. King travaillera, selon le communiqué, "sous la conduite de Frans Timmermans, Premier vice-président, chargé de l'amélioration de la réglementation, des relations inter-institutionnelles, de l'Etat de droit et de la Charte des droits fondamentaux" et "son travail viendra en appui (...) à celui de Dimitris Avramopoulos, commissaire pour la Migration, les Affaires intérieures et la Citoyenneté".

Le nouveau commissaire britannique sera assisté d'une "task force" composée d'experts des affaires intérieures, de la mobilité et des transports, des réseaux de communication, des technologies ainsi que de l'énergie.