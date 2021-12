Calvados : un homme menace de mort le garde-pêche

Le garde-pêche de Condé-sur-Noireau, au sud de Caen (Calvados), confisque son matériel à un jeune pécheur qui officie « à l'asticot », ce qui est interdit, et qui plus est n'a pas de permis. Cela se passe un après-midi de juin 2016. Le jeune obtempère.

« On va te défoncer la gueule ! »

Mais un homme, à proximité alpague l'agent : « Fumier ! C'est inadmissible ! On va te défoncer la gueule et te foutre à la flotte ! » Il comparaissait le jeudi 28 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour outrage et menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

A la barre, l'individu d'une trentaine d'années, s'excuse : « J'ai été stupide dans mes propos, mais je ne pouvais pas savoir qui il était. Il ne portait pas de tenue particulière. »

Simplement du respect

Ce à quoi le garde-pêche répond qu'il ne se porte pas partie civile, ce qu'il demande c'est simplement du respect. Quant à sa tenue il ne l'aura qu'en fin d'année, mais, depuis avril, les gens commencent à le connaitre.

Le casier judiciaire du prévenu est loin d’être vierge : Trafics et usages de stupéfiants, refus d'obtempérer, violence...

« C'est votre casier qui justifie votre comparution »

Le président lui signifie que c'est d'avantage la lecture de son casier judiciaire que les faits en eux mêmes qui justifie sa comparution. L'homme écope de 150 euros d'amende, la moitié de la somme requise par la procureur.