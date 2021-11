Munich (Allemagne) (AFP). Sirènes hurlantes et rues désertes: Munich en état de siège

Les forces de l'ordre ont un temps cru, sur la base de témoignages, que trois tireurs étaient en fuite. Il s'est avéré finalement qu'un seul homme était l'auteur des coups de feu qui ont également blessé 16 personnes: un jeune Germano-Iranien de 18 ans aux motifs non élucidés. Il s'est donné la mort après la fusillade.

Face au danger, la police de Munich a appelé les habitants de la troisième ville d'Allemagne, qui compte 1,5 million d'habitants, à rester chez eux.

Les rues se sont alors rapidement vidées tandis que les transports urbains étaient temporairement interrompus dans cette ville d'ordinaire très animée, qui abrite le siège de nombre de fleurons de l'économie allemande.

Pendant plusieurs heures, plus aucun métro ni train régional n'ont circulé, et des hélicoptères ont survolé le nord de la ville où se situe le centre commercial visé, à quelques encablures du stade où se sont déroulés les Jeux olympiques de 1972.

- Fête d'école -

Les trains de grandes lignes s'arrêtaient en banlieue, la gare centrale de la capitale bavaroise ayant elle aussi été évacuée.

Dans un quartier proche du lieu de la fusillade, des parents et élèves célébraient la fête d'été de leur école quand ils ont été interrompus promptement, et ont filé chez eux, a constaté l'AFP.

Plusieurs bars et cafés ont rapidement baissé leur rideau, tandis que la télévision allemande diffusait des images de rues désertes.

Un hélicoptère de la police a survolé une zone d'habitations à très basse altitude, selon un correspondant de l'AFP.

Aux alentours du centre commercial -- qui compte quelque 130 magasins sur deux niveaux --, de nombreux véhicules de secours et de pompiers étaient stationnés.

La situation est longtemps resté confuse, plusieurs témoignages semblant accréditer l'hypothèse de plusieurs tireurs.

Un homme, dont le nom n’a pas été donné mais qui était employé d’un des magasins du centre commercial, a indiqué avoir croisé un assaillant. "J’ai regardé dans sa direction, il a tiré sur deux personne et j’ai pris la fuite pour quitter le bâtiment en escaladant un mur. Et là il y avait des cadavres et des blessés", a-t-il témoigné.

Une jeune femme a fait état d'un mouvement de panique alors qu'elle s'apprêtait à pénétrer dans un McDonald's.

"On entrait dans le MacDo pour manger (…) ensuite il y a eu un mouvement de panique" et les gens sont sortis en courant. La jeune femme a entendu trois coups de feu, "des enfants pleuraient, les gens se sont précipités vers la sortie en paniquant", a-t-elle ajouté.

Des hôtels et des habitants ont proposé des hébergements sur les réseaux sociaux aux personnes bloquées à Munich. Tandis que les forces de l'ordre bouclaient la ville, la solidarité s'est mise en place.