Michael Moore à l'honneur du Festival du cinéma américain de Deauville

Michael Moore, réalisateur de Fahrenheit 9/11, ou encore de Bowling for Columbine, sera mis à l'honneur du prochain Festival du cinéma américain de Deauville (Calvados), comme l'ont indiqué les organisateurs, mardi 19 juillet 2016. Le documentariste américain fera le déplacement en Normandie.

Son nouveau film en avant-première

À cette occasion, le Festival présentera en avant-première son nouveau film Where to Invade Next, avant sa sortie en salles le 7 septembre prochain. Sur youtube, le teaser du film approche le million de vues.

La 42e édition du festival se déroulera du 2 au 11 septembre, et aure Frédéric Mitterrand pour président.