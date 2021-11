Alan Vega, pionnier du punk meurt paisiblement

"C'est avec une profonde tristesse et une immobilité que seule une nouvelle comme celle-là peut provoquer, que nous avons le regret de vous informer que le grand artiste et la force créatrice, Alan Vega est décédé", poursuit la famille.

Elle rend hommage à l'esprit d'avant-garde et sans concession de Boruch Alan Bermowitz, né à Brooklyn -- un quartier de New York -- en 1938.

"Alan Vega était l'essence même de l'artiste à tous les niveaux imaginables. Toute sa vie a été consacrée à donner vie à ce que sa vision lui commandait de faire", souligne la famille de l'artiste qui était également un sculpteur et un peintre.

Il a fondé Suicide en 1970, un duo dont il était le chanteur et Martin Rev tenait les claviers. Il a affirmé avoir été inspiré par un concert des Stooges d'Iggy Pop à New York en 1969.

Le duo est crédité de l'utilisation du terme punk (voyou en anglais) pour se décrire, après avoir lu un article du grand journaliste musical Lester Bangs. Et sur les premiers posters du duo on pouvait lire l'expression -- qui fera ensuite florès et définira tout un genre musical -- "Punk Music".

Le premier album éponyme "Suicide" sort en 1970 et est considéré comme l'un des marqueurs dans l'histoire du rock.

En 1980, son solo "Jukebox Baby", très rockabilly, fait un tabac en France, où il sera un moment plus connu que dans son pays natal.