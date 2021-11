A Rouen, les militants protègent une quarantaine de platanes prévus à l'abattage

L'opération Vigiplatanes est enclenchée ! Depuis mercredi 13 juillet 2016, des militants du collectif "Oui à la foire, Non à l'abattage des platanes" se donnent rendez-vous tous les soirs sur l'esplanade Saint Gervais, au pied du pont Flaubert, rive droite, à Rouen (Seine-Maritime). Leur but : tout faire pour que les 46 platanes, devant être rasées pour laisser circuler les remorques de la foire Saint-Romain, ne le soient justement pas.

"On ne comprendrait pas que la Ville passe en force"

"On se réunit et on protège les arbres. On les habille avec du tissu, des grillages, du fil de fer, pour que ça soit difficile de couper le tronc, détaille Philippe Vue, coordinateur pour Horizon Normandie Nature Environnement, qui a déposé une requête en référé suspension auprès du tribunal administratif de Rouen. On ne comprendrait pas que la Ville passe en force".

Le soutien des écologistes

"Notre groupe a demandé à M. le maire d’attendre dans tous les cas la décision du tribunal administratif de Rouen – qui devrait être connue sous 15 jours – avant de programmer l’abattage des arbres. Abattage que notre groupe désapprouve", expliquent les écologistes du conseil municipal par la voix de Françoise Lesconnec et Jean-Michel Bérégovoy.

Appel aux citoyens

D'ici là, les militants "habilleront" les arbres et se réuniront tous les soirs aux pieds des platanes pour éviter leur abattage "à la sauvette", comme le dit Philippe Vue avec "boissons, tartes, fruits ainsi que tenailles, escabeau et petits outils".