Londres (AFP). Royaume-Uni: Theresa May ou Andrea Leadsom, une femme succédera à Cameron

Une femme succédera à David Cameron et deviendra la deuxième à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher, les députés conservateurs ayant retenu jeudi deux candidates, la ministre de l'Intérieur Theresa May et la secrétaire d'Etat à l'Energie Andrea Leadsom, pour briguer ce poste.