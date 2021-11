Euro 2016: France - Portugal sur écran géant à Ouistreham (Calvados)

Dimanche 10 juillet, c'est l'endroit où il faut être ! La finale France Portugal de l'Euro 2016 est à suivre en direct de la plage de Ouistreham (Calvados). La Ville de Ouistreham Riva-Bella et Tendance Ouest se sont associés pour vous permettre de suivre sur un écran géant de 15 m2 la retransmission du match. À partir de 20h, dos à la mer et les pieds dans le sable, venez vibrer au rythme du match, jusqu'à la remise de la coupe. Bref, de quoi "passer un bon moment de convivialité et de partage, en famille ou entre amis", souligne le maire de Ouistreham, Romain Bail. Et l'élu d'ajouter : "amateur de football ou pas, cet événement est l'occasion d'une grande fête populaire".

Le before sur la plage

Avant le choc qui opposera la France au Portugal, dimanche 10 juillet, rendez-vous dès 14h pour un tournoi de beach soccer. Ce n'est pas tout: concours de jonglage, tir de précision, il est temps de nous montrer votre talent de footballeur et de faire le show juste avant les pros. Pour les débutants, c'est un excellent moyen de découvrir ce sport et de passer un moment convivial sur la plage. Vous ne repartirez pas les mains vides, de nombreux goodies sont à gagner durant cet après-midi découverte.

Pratique: Pour la retransmissions, retirez vos places gratuitement vendredi 8 juillet à l'agence Tendance Ouest de Caen (30 avenue du 6 juin), ou dimanche 10 juillet sur place au car podium Tendance Ouest. Evénement gratuit.