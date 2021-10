L'impressionisme à Cabourg

De juin à septembre 2010, le festival Normandie Impressionniste met l'impressionnisme à l'honneur sur tout le territoire haut et bas-normand. Avec sa vocation d'être la station balnéaire culturelle de la Côte Fleurie, Cabourg propose des rendez-vous gratuits et accessibles à chacun. Tous les dimanches de juillet et d'août, un spectacle “Sons et Lumières” est projeté sur la façade du Grand Hôtel.







Du 15 juillet eu 15 août, un concours de peinture propose de figer les plus beaux endroits de Cabourg sur toile. Jeudi 7 août, c'est toute la ville qui vivra au temps des impressionnistes avec thé en costumes d'époque et animations théâtrales.







Mais Cabourg n'oublie pas la musique en programmant une série de concerts classiques tout au long de l'été. Sans oublier les conférences du jeudi, les 15 et 29 juillet et 12 et 19 août : expositions et spectacle de danse.





Pratique : www.cabourg.net



