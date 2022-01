Bienvenue au palais du couscous

Couscous et tagines règnent sans partage sur la carte depuis plus de vingt-quatre ans. Dans sa grande salle qui nécessiterait un petit rafraîchissement, Bouaoud accueille toujours ses hôtes avec un large sourire. Ici, chaque conversation ne se mêle jamais à celle du voisin.



Goûtez le vin marocain

J’ai bien sûr partagé un bon couscous avec mon amie. La carte propose pour 16 euros un plat avec une viande : agneau, poulet, merguez ou brochette. Les plus gourmands opteront pour le "Couscous Marrakech" à 19 euros s’ils souhaitent s’offrir un panel complet des différentes cuissons proposées.

La carte propose également le plat national marocain : le tagine. Plusieurs recettes sont accessibles autour de 16 euros, avec de l’agneau et des légumes, des boulettes de viande hachée, du poulet aux pruneaux et aux amandes, ou encore du poulet au citron et aux olives.

En accompagnement, les vins du cru surprendront plus d’un palais. Le Guerrouane ou le Boulaouane débarquent tout droit du Maroc, alors que l’Algérie s’invite au Marrakech avec un bon Medea.

En dessert, n’hésitez surtout pas à déguster les pâtisseries de la maison : à base de figues, de dates enrobées ou de miel notamment. Un vrai dépaysement à elles seules.