Auxerre-Caen (1-1) : hémorragie stoppée pour Malherbe

Après avoir fait confiance à plusieurs jeunes la semaine passée contre Toulouse, le coach malherbiste Franck Dumas avait décidé de replacer quelques cadres au cœur de son système de jeu. En témoignait par exemple la titularisation de Benjamin Nivet. L’entraîneur bas-normand avait également opté pour une charnière centrale Heurtaux-Leca, pourtant vivement critiquée à la sortie du match contre le TFC.

La première grosse occasion du match fut à mettre à l’actif des Caennais, suite à une belle remontée de balle de Romain Hamouma sur une quarantaine de mètres. L’ailier malherbiste lâcha le cuir côté droit pour Pierre-Alain Frau qui décida d’y aller seul. Sa frappe atterrit directement dans la niche d’Olivier Sorin (9’). La mainmise du match tournait alors peu à peu à la faveur des Auxerrois qui finissaient par se montrer dangereux sur un éclair de l’actuel meilleur buteur du championnat, Alain Traoré. Ce dernier tenta sa chance des 25 mètres. Sa frappe vint s’écraser sur le poteau gauche d’Alexis Thébaux (25’). Dennis Oliech récupéra alors le ballon, effaça son vis-à-vis, puis décocha une lourde frappe qu’Alexis thébaux dévia magnifiquement sur son montant.



Hors-jeu mal joué

La pression bourguignone s’accentua encore. Sur une passe lumineuse d’Edouard Cissé plein axe depuis l’extérieur de la surface de réparation et à destination d’Issam Jemaa, l’AJA fit la différence. Si Thomas Heurtaux avait décidé de jouer le hors-jeu sur ce coup, Jerry Van Dam oublia lui de remonter. Nicolas Seube eut beau lever les bras au ciel, la réalisation auxerroise était parfaitement valable (1-0, 32’).

Les Caennais réagisaient sur corner. Frédéric Bulot trouvait Pierre-Alain Frau au deuxième poteau, pour une reprise de volée de l’ancien Lillois suite à un bon contrôle. La main gauche d’Olivier Sorin repoussait dans l’axe la missive, mais Jerry Van Dam un peu atone sur l’action, ne put reprendre avec force. Les trois défenseurs auxerrois figés sur leur ligne de but n’eurent aucune difficulté à repousser le tir du défenseur caennais (36’).

Caen instistait. Suite à un excellent travail de Traoré côté droit, Benjamin Nivet hérita du cuir au point de penalty. Le meneur de jeu bas-normand cadra alors son ballon à terre et permit à son équipe de revenir à la marque (1-1, 45’).



Un Frau transparent en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, le rythme retombait comme en début de première mi-temps. Les spectateurs de l’Abbé-Deschamps n’eurent alors pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est une frappe de Frédéric Bulot sur un mauvais dégagement auxerrois. Mais le tir du Caennais fut bien stopper par Olivier Sorin (58’).

Franck Dumas décidait d’injecter du sang neuf en lançant Lenny Nangis pour son baptême du feu en Ligue 1 à 17 ans, à la place de Frédéric Bulot. Comme en première mi-temps, le rythme s’accéléra au bout d’un quart d’heure de jeu. Les Caennais poussaient la défense auxerroise à la rupture, grâce à un excellent débordement de Romain Hamouma côté droit. Mais son centre par-dessus l’arrière-garde bourguignone ne trouvait aucun joueur caennais (61’). Sur l’action suivante, c’est Dennis Oliech qui déstabilisait à son tour la défense bas-normande, côté gauche. Son très bon centre au deuxième poteau s’en alla trouver la tête d’Issam Jemaa. Esseulé, il vendangea l’offrande (62’).

Si Romain Hamouma se signalait par de nombreuses prises risques intéressantes, et Kandia traoré par son poids sur la défense adverse, Pierre-Alain Frau semblait lui disparaître au fil des minutes. Logiquement, M’Baye Niang le remplaçait à dix minutes de la fin. Caen poursuivait alors son pressing et se montrait menaçant sur un coup de pied arrêté. À la relance, Nicolas Seube ou Grégory Leca tentaient de faire la différence en envoyant de longs ballons dans le dos de la défense. En vain.

Auxerre ne rendait pas nécessairement les armes au niveau offensif. L’arbitre fermait les yeux sur une petite main bas-normande dans la surface de réparation. Quelques minutes plus tôt, il avait déjà oublié de sanctionner un croc-en-jambe sur un attaquant bourguignon, toujours dans la surface. Mais au coup de sifflet final, le partage des points correspondait parfaitement à la physionomie de la rencontre.



La feuille de match

AUXERRE-CAEN : 1-1 (1-1)

6e journée de Ligue 1 - Samedi 17 septembre 2011



Buts : Jemaa (32') pour Auxerre, Nivet (45') pour Caen

Cartons jaunes : Berthod (34'), Cissé (66’) et Boly (82’) pour Auxerre, Heurtaux (22'), Raineau (60’) et Nivet (77’) pour Caen



Auxerre : Sorin - Boly, Dudka, Coulibaly (Grichting, 51’), Berthod - Chafni, Cissé, Jemaa (Contout, 69’), NDinga - Oliech, Traoré

Caen : Thébaux - Heurtaux, Leca, Raineau, Van Dam - Seube, Nivet (Proment, 78’), Bulot (Nangis, 59’), Hamouma - Frau (Niang, 80’), Traoré