Christophe Mae dévoile le clip de son nouveau single "Un peu de Blues"!

Né de sa dernière tournée française riche d'une centaine de dates à travers la France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne, "On trace la route - Le live" est l'une des sorties les plus attendues de ce mois de septembre.

Le DVD de ce spectacle sortira le 14 novembre, de même qu'un coffret CD + DVD dont la réservation sur le site internet du chanteur est déjà possible. Il contiendra notamment un livre photos live de 60 pages, deux CDs incluant l’intégralité du concert (130 minutes), un DVD et un BluRay reprenant l'intégralité du concert et des clips de l’album "On trace la route", ainsi que celui du single "Un peu de blues".

Découvrez ci-dessous le clip de ce nouveau single!