Bülent Ask, le guide istambouliote de la Foire de Caen

Qu’est-ce qui vous a amené à collaborer à cette édition de la foire de Caen ?

“Je me suis installé en 1970 à Istanbul pour suivre des cours au lycée français. Puis j’ai travaillé dans le tourisme en Turquie pendant 32 ans, et j’y organise encore des séminaires et des congrès. Je connais bien aussi les foires, ayant participé à de beaucoup d’entre elles.”

Quel a été votre rôle pour celle de Caen ?

“J’ai aidé ses organisateurs à mieux connaître l’histoire et l’actualité d’Istanbul comme celles de la Route de la soie.”

Comment décririez-vous votre ville ?

“C’est une très grande métropole, qui vit 24 heures sur 24, et où on trouve tout ce que l’on veut. Un paradis pour les loisirs comme pour les achats ! Sans compter, bien sûr, la beauté du Bosphore et l’histoire mouvementée de l’ancienne Constantinople.”