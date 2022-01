Tennis de table : le Caen TTC veut retrouver la Pro B

"L'ennui, c'est que le niveau de la N1 est très élevé depuis l'arrivée en masse d'étrangers, explique le coach caennais Xavier Renouvin. Et on n'est pas les seuls à avoir l'ambition de monter !" Pour tenter d'accomplir sa mission, Caen a recruté deux nouveaux joueurs pour l'heure, en attendant un troisième. Le Franco-Chinois Wang Xin, remplaçant à Hennebont (Pro A) auparavant, et le Tchèque Jakub Kleprlik, qui évoluait en deuxième division allemande, sont arrivés. Ils compensent les départs d'Antoine Hachard (Fontenay sous Bois, Pro B), Marcos Madrid (Nice, Pro B) et Kazeem Nasiru (Portugal).

"Il y a six joueurs par équipe en N1, indique Xavier Renouvin. Pour le moment, nous avons nos deux recrues, ainsi que Jimmy Devaux, Emil Santos et Guillaume Martin, qui étaient déjà au club. On a des contacts pour boucler l'effectif mais nous ne voulons pas faire d'erreur et notre budget est très limité." Le championnat débutera le 24 septembre pour une première phase de réglage jusqu'en décembre.