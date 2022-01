150 CDD proposés par le centre d'appels Armatis

Armatis, le centre d'appels lance un plan de recrutement à Caen. 150 télévendeurs et téléconseillers sont actuellement recherchés par l'entreprise. Ils seront recrutés en contrat à durée déterminée de trois mois avec probablement des renouvellement et des CDI par la suite. A ce jour, 760 téléconseillers travaillent au sein d'Armatis, dont 85% en CDI. Pendant les mois d'octobre et de novembre, le centre d'appels, installé à Caen il y a trois ans. organise des visites de ses plateaux, suivies d'entretiens. Sur toute la France, 3 000 salariés travaillent au sein d'Armatis.

