Prison ferme pour un blouson

Le mineur se fait héler par deux individus de 23 ans : “Il est pas mal ton blouson, tu me le prêtes, pour que je l’essaie ?” Le mineur refuse et continue sa route lorsqu’il est rattrapé et giflé. Le jeune homme se voit ensuite asséné “un coup de boule” qui lui casse le nez. Dans la bagarre, le blouson est déchiré avant que son propriétaire se réfugie dans un Kebab encore ouvert.



En comparution immédiate, mercredi 17 août, K. B et B. I s’abritent derrière leur alcoolisation pour expliquer leur geste. “On ne voulait pas voler le blouson, on voulait seulement l’essayer”. Mais, le premier, déjà condamné à cinq reprises dont la dernière fois en 2007, et le second, dix-sept fois condamné principalement pour vol, ne convainquent personne. Ils encourent tous deux une peine-plancher de trois ans pour récidive. K. B, qui malgré tout s’amende, a finalement été condamné à un an d’emprisonnement ferme et deux ans avec sursis. Son compère, B. I, a écopé lui de trois ans fermes. La jeune victime sera indemnisée après expertise médicale ultérieure.