Découvrez le clip de Mika "Elle me dit"

"Elle me dit" est le premier titre chanté intégralement en français par Mika. C'est le premier extrait de son nouvel album "The origin of love" qui paraîtra au tout début de l'année 2012. Cet album sera composé de 12 titres qui seront tous consacrés à l'amour mais sous des angles différents.

Mika restera un artiste pop dans cet album mais devrait y insérer comme à son habitude des touches d'électro. Mika vient de terminer une tournée triomphale à travers toute l'Europe avec un dernier concert, non prévu à Nyon (Suisse) où il a remplacé Amy Winehouse qui devait s'y produire le lendemain de son décès accidentel.

Découvrez le clip de "Elle me dit" de Mika avec la participation de Fanny Ardant: