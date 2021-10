Dans la Normandy Channel Race partie de Caen dimanche 16 mai, Thomas Ruyant mène toujours le train ce matin. La course bat son plein et les participants se rapprochent du Rocher du Fastnet, au sud de l'Irlande. Destination Dunkerque, dirigé par Tanguy Leglatin et Thomas Ruyant, devrait franchir en tête ce point clé de la course aux alentours de midi, aujourd'hui, jeudi 20 mai. Arrivée prévue à Caen demain.



